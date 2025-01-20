İstanbul’da bulunan Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir grup motosikletli akrobasi hareketleri yaparak trafiğin olağan hızını yavaşlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, şahısların yaptığı hareketler yürekleri ağızlara getirdi.

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Kuzey Marmara Otoyolu’nun Başakşehir mevkiinde seyir halinde olan motosikletli bir grup motosikletleriyle ön kaldırıp akrobasi hareketleri yaptı. Trafiğin olağan akışını da yavaşlatan şahısların o halleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde motosikletli grup içerisindeki şahısların tehlikeli hareketler sergileyerek otoyolda ilerlediği görüldü.

Kaynak: iha