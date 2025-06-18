Dünya turuna çıkan Berlinli gezgin Felix Roos, otostopla Almanya’dan, Sri Lanka’ya kadar uzanan sıra dışı yolculuğunun ardından Türkiye’ye döndü. Şu sıralar Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan Roos, seyahatlerini uçak kullanmadan sürdürüyor.

Yaklaşık iki yıl önce dünya kültürlerini daha yakından tanımak amacıyla yola çıkan Roos, ilk yılında otostopla Almanya’nın Berlin şehrinden Sri Lanka’ya kadar ulaştı. Yolculuğu boyunca farklı ülkelerde yüzlerce insanla tanıştı, onların evlerinde kaldı ve farklı kültürleri yerinde deneyimledi. Sri Lanka’dan dönüşte de hiç uçak kullanmadan yolculuk etmeye karar verdi.

Otostopla seyahat etmenin kendisine birçok hayat dersi verdiğini ifade eden Felix Roos, "Tanımadığım insanlar beni evlerine davet ediyor, yemeklerini paylaşıyor. Bu yaşam tarzına âşık oldum. Hayata ve insanlara bakışım tamamen değişti" dedi.

Roos, Hindistan’da yaşadığı ilginç bir anısını da paylaştı: "Bir gün Hindistanlı bir adamla tanıştım. Kendi geliştirdiği bir seyahat yöntemini benimle paylaştı ve o günü onun yöntemini izleyerek geçirdim. Meğer o bir aslan iz sürücüsüymüş. Bu da yolculuğumun unutulmaz hatıralarından biri oldu."

Türkiye’ye özel bir bağ hissettiğini vurgulayan Roos, "Türkiye misafirperverliği, yemekleri ve insanlarıyla beni çok etkiledi. Burada çok güzel hatıralar biriktirdim" şeklinde konuştu.

Şimdilerde Bafra’da küçük bir otostop yolculuğuna hazırlanan Felix Roos’un sıradaki hedefi ise Kızılırmak Deltası ve Kuş Cenneti’ni ziyaret etmek. Doğa ile iç içe olmayı seven Roos, bu bölgeyi merakla keşfetmek istiyor.

Felix Roos’un ilham verici yolculuğu, dünya genelinde kültürlerarası anlayış ve insan bağlantılarına olan inancı da pekiştiriyor.