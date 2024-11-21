Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir sürücünün otomobilini otoparkta yatan köpeğin üzerine sürdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Olay, Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde yaşandı. İsmi henüz tespit edilemeyen sürücü, boş otoparkta geri geri gittikten sonra otomobilini ileri doğru sürdü. Otoparkta yatan köpeğin ayaklarının üzerinden geçen sürücü, daha sonra durmayıp yoluna devam etti. Can havliyle yattığı yerden kalkan köpek, bölgedeki bir süpermarkete girdi. İhbarın ardından olay yerine gelen Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, arka ayaklarından yaralı köpeği barınağa götürerek tedavi altına aldı.

Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu tarafından şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.