Nevşehir’de otomobilini evinin önüne park etmek isteyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince, bahçeye düştü. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza; Güzel Yurt Mahallesi Yılmaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 ADE 625 plakalı otomobilin sürücüsü 70 yaşındaki Uğur E. aracını evinin önüne park etmek istedi. Park esnasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla birlikte bahçeye düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Uğur E.’nin ehliyetine de sağlık nedeniyle geçici süreyle el konulduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.