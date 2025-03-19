Nevşehir’de bir otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yolda devriye gezen polis ekipleri araçtan çıkan dumanı görünce sürücüyü uyararak aracın durmasını sağladı.

Olay, Ürgüp-Nevşehir karayolu Ceza Evi kaşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet G.’nin kullandığı 50 FE 623 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yoğun tipi nedeniyle sürücü çıkan dumanları fark edemedi. Yolda devriye gezen polis ekipleri aracın yandığını görünce sürücüyü uyararak aracı durdurmasını sağladı.

Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ürgüp Nevşehir Karayolu bir süre trafiğe kapatılarak itfaiye ekipleri yanan anaca müdahale ederek söndürdü. Yanan otomobil daha sonra yol kenarında güvenli bir bölgeye çekilerek yol tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.