Karaman’da otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkan motosiklet 15 metre ileriye savruldu. Kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkasında yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.15 sıralarında Üniversite Mahallesi, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Turgut Gündoğdu’nun kullandığı 33 ABJ 317 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmakta olan H.K. (40) idaresindeki 42 KU 677 plakalı Tofaş marka otomobilin dikiz aynasına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metre ileriye savrulan motosikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan M.Ç. (15) isimli kız çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Turgut Gündoğdu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren M.Ç.’nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kavşak bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından kavşak yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.