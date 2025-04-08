Batman’da henüz belirlenemeyen nedenle bir evin odunluğunda çıkan yangında odunluk ve önündeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Batman merkeze bağlı Yenipınar köyünde İrfan Taş’a ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın odunluk önündeki otomobile de sıçradı. Yangın sırasında otomobil lastiklerinin patlaması korku dolu anlar yaşattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında destek verdiği ekipler, yangının eve sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Ekiplerin müdahalesi ile uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında otomobil ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Yangının sabotaj olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.