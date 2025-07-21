Mersin’in Erdemli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalık alana yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Aslanlı ile Hüsametli Mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüsametli istikametinden Erdemli yönüne ilerleyen A.Ş. idaresindeki 33 DY 060 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayalık ve eğimli araziye devrildi.

Araçta bulunan sürücü A.Ş. ile birlikte F.Y., S.A., E.A. ve E.E.Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Erdemli Grup Amirliği ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaşarak ilk olarak aracın tüp bağlantısını kesip güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar, eğimli ve ulaşımı güç araziden sedyelere alınarak halat sistemleriyle yukarı çıkarıldı. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.