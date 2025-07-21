Tarsus Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Çavdarlı Mahallesi’nde ağaç budama, çim biçme, yıkama ve genel temizlik işlemlerini titizlikle tamamladı.

Doğayla iç içe ve yaşanabilir bir kent hedefiyle hareket eden Tarsus Belediyesi, çalışmalarını tüm mahallelerde yaygınlaştırıyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Tarsus’un kırsal mahallelerinden Çavdarlı’da, vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmesi için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

"Güzel bir Tarsus inşa ediyoruz"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, çevreye duyarlı ve planlı bir hizmet anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayarak, "Mahallelerimizin nefes alan alanlarını birlikte koruyarak daha güzel bir Tarsus inşa ediyoruz. Her mahallemizde düzenli bakım ve temizlik çalışmalarımızla yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz" dedi.