Tarsus Belediyesi, kent genelinde uzun süredir çözüm bekleyen yol sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Bağlar Mahallesi’nde vatandaşların talepleri doğrultusunda sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmaları başladı.

Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, hem kırsal hem de merkez mahallelerde kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Yıllardır yol sorunu yaşayan Bağlar Mahallesi’nde başlatılan bu çalışmalarla, hem ulaşım konforunun artırılması hem de mahalle sakinlerinin günlük yaşamının kolaylaştırılması hedefleniyor.

"Her noktada planlı ve adil hizmet"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kent genelinde vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı benimsediklerini vurgulayarak, "Tarsus’un her noktasında adil ve planlı bir hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bağlar Mahallesi’nde başlattığımız asfalt çalışmaları da bu anlayışın bir parçası" ifadelerini kullandı.

Tarsus Belediyesi, mahallelerdeki altyapı ve ulaşım sorunlarını çözmek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu.