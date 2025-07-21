Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde 500 metrelik ikinci etap yol yenileme çalışmaları da tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cadde boyunca altyapıdan kaldırıma, asfalt seriminden yol çizgilerine kadar kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde şehir genelinde başlattığı asfalt yenileme ve bakım çalışmaları, ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve yol kalitesini artırmaya devam ediyor. Vatandaşların ihtiyaçlarını gözeterek kentin 13 ilçesinde yürütülen yol çalışmaları, hem sürücüler hem de yayalar için büyük bir rahatlama sağlıyor. Mersin’in her köşesine ulaşmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz aylarda uzun zamandır bozuk ve bakımsız durumda bulunan ve Tarsus’un önemli arterlerinden biri olan Yavuz Sultan Selim Caddesi’nin birinci etabını yeni bir görünüme kavuştururken, yolun devamı olan Veysel Çavuş Caddesi ile Mavi Bulvar arasında kalan 2. etap çalışmalarını da başarıyla tamamladı. 500 metrelik yolda yağmur suyu hattının yenilenmesi sonrası bordür ve kaldırım döşemeleri ile yaya güvenliğini artıran ekipler, çift kat sıcak asfalt serimi ile de yolu uzun ömürlü ve dayanıklı hale getirdi. Kazaların önüne geçmek ve sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleşen çizgileme işlemleriyle yenilemesi sona eren yol, bölge sakinlerine daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım imkanı sağlamış oldu.

"Yollarımızı daha konforlu hale getirmek için çalışıyoruz"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında görev yapan Harita Mühendisi Fethi Eroğlu, geçtiğimiz aylarda Tarsus Yavuz Sultan Selim Caddesi’nin birinci etap yol yenileme çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, şimdi ise bu yolun devamı olan Veysel Çavuş ile Mavi Bulvar arasında gerçekleştirdikleri 2. etap çalışmaları hakkında bilgi verdi. Eroğlu, "Bu çalışma kapsamında 500 metrelik hattın asfaltını komple yeniledik. Yağmur suyu hatlarını yeniden revize ettik. Kaldırımları, engelli vatandaşlarımızın kullanımına daha uygun bir hale getirdik. Böylelikle yolumuzu daha konforlu bir yapıya kavuşturarak, vatandaşlarımızın kullanımına sunduk" şeklinde konuştu.