Mersin’in Silifke ilçesinde kaza yaparak ters dönen bir tekeri de kopan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesi çıkışında Kabasakkallı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.K.Y idaresindeki 42 AKK 777 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak ters döndü. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada tek tekeri de koparak savrulan araçtan sürücü yara almadan çıktı.

Sağlık ekipleri tedbir amaçlı gelirken, araç çekilene kadar trafik kontrollü olarak sağlandı.