Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Sarıkavak Mahallesi’nde, Çamlıyayla-Tarsus yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla istikametine giden Anış Beybolat (73) idaresindeki 33 ACB 179 plakalı otomobil, yol üzerinde arızalandığı için park halinde bulunan 33 P 2820 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı, kocası Ahmet Beybolat (77) ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Bölgeye sevk edilen ambulansla yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Yapılan inceleme sonrası Beybolat’ın cenazesi morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.