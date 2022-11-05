Kastamonu’da otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kastamonu’da otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kastamonu-Ankara karayolu Kastamonu Havalimanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tanju T. idaresindeki 78 AAC 096 plakalı otomobil ile Remzi G. yönetimindeki 37 DV 827 plakalı traktör çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Tanju T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Bahattin S. ve Eray D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.