Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Malatya Karayolu Ozan Köyü girişinde Vakkas G., idaresindeki 02 FL 723 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden Özcan I., idaresindeki 02 ABP 598 plakalı traktöre çarptı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü Vakkas G., yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.