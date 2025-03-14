Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi alışverişe gelen sağlık görevlisi yaptı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Ahmed E. (23) yönetimindeki 16 MC 0306 plakalı motosiklet, park halindeyken yola çıkan Turgay Ş. (23) yönetimindeki 16 ATG 005 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralının yardımına vatandaşlar koştu. Başının altına halı serilen yaralıya, o sırada alışverişe gelen sağlık görevlisi Celal B. ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.