Eskişehir’de bir otomobilin belediye otobüsüne arkadan çarpması sonucunda, otomobilde bulunan 1 çocuk hafif şekilde yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ömerağa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre; yolda seyir halinde olan bir otomobil, önünde bulunan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle, otomobilde bulunan 1 çocuk hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.