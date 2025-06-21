Eskişehir’de bir otomobilin belediye otobüsüne arkadan çarpması sonucunda, otomobilde bulunan 1 çocuk hafif şekilde yaralandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Ömerağa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre; yolda seyir halinde olan bir otomobil, önünde bulunan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle, otomobilde bulunan 1 çocuk hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA