Amasya Müftülüğü tarafından otizm spektrum bozukluğu ve down sendromu bulunan çocuklara yönelik Yaz Kur’an kursu açıldı.

Şehitler Camii’ndeki kursta çocuklara Kur’an-ı Kerim öğretiminin yanı sıra temel dini bilgiler, değerler eğitimi ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler de sunulacak. Özel olarak planlanan ders programı alanında deneyimli din görevlileri ve eğitimciler tarafından yürütülecek.

İl Müftüsü Hamza Bayram, "Her bireyin Kur’an-ı Kerim’i öğrenme ve dini bilgilerle buluşma hakkı vardır. Bu kurs, özel çocuklarımızın dini eğitime erişimini kolaylaştırmak ve onları manevi anlamda desteklemek amacıyla düzenlenmiştir. Ailelerimizin desteği ve hocalarımızın gayretiyle verimli bir kurs dönemi geçirmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.