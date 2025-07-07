ürkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Elazığ’ı temsil eden sporcular, elde ettikleri derecelerle Elazığ’a büyük bir gurur yaşattı.

İzmir’de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Elazığlı sporcuların üstün performanslarına sahne oldu. Şampiyonada Elazığ’ı temsil eden sporcular, elde ettikleri derecelerle Elazığ’a büyük bir gurur yaşattı. 67 kilo kategorisinde mücadele eden Yusuf Eren Yıldırım, üstün performansıyla Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı şekilde, 54 ve 60 kilo kategorilerinde ringe çıkan Musa Kaya, her iki siklette de Türkiye Şampiyonu olarak çifte zafer elde etti. Buse Özgür ise K-1 branşında 52 kilo ile gösterdiği başarılı performansla Türkiye ikinciliği kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda ilimizi en iyi şekilde temsil eden ve Elazığ’a büyük bir gurur yaşatan sporcularımızı gönülden kutluyorum. Bu başarılar tesadüf değil; disiplinli çalışmanın, kararlılığın ve doğru antrenman programlarının bir sonucudur. Sporcularımızı başarıya hazırlayan antrenörlerimiz İskender Arpacı, Eyyüphan Yıldırım, Zekiye Zelal Şengür ve Abdullah Alan’a da emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, onları tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, sporcularımızın her zaman yanında olmaya, onları desteklemeye ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.