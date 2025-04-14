Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi, Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde 11 yaşındaki Miral’in kıyafet tasarımlarından oluşan "Miral" başlıklı sergisine ev sahipliği yaptı.

İki yıl boyunca Güzel Sanatlar Akademisi bünyesindeki yetenekli özel çocuk eğitimlerine katılan Otizmli Miral, özenli bir üretim sürecinin ardından ortaya çıkan 109 özgün tasarımını sanatseverlerle buluşturdu. Sergi açılışına Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gürbey ve sanatseverler katıldı.

Miral, 7 yaşındayken Güzel Sanatlar Akademisi’ne kayıt olduğunu ifade ederek, "Önce çizgi film karakterleri çizmeye başladım. Ardından seramik hamur yaptık ve moda tasarımı yeteneğimi keşfettim. Bana bu yolda yardımcı olan öğretmenim Nimet Erdoğan’a ve bu fırsatı veren Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye teşekkür ederim" diye konuştu. Miral’ın annesi Meryem Alyasin de heyecanlı olduğunu ifade ederek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

"Otizmli bir öğrencimizin sanatsal yolculuğunu görünür kılmak istedik"

Güzel Sanatlar Akademisi Engelsiz Sanat Eğitmeni Nimet Erdoğan, "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde, özel yeteneklere sahip otizmli bir öğrencimizin sanatsal yolculuğunu görünür kılmak amacıyla kişisel sergi düzenliyoruz. Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz bu anlamlı sergimizin konuğu, iç dünyasını özgün bir biçimde eserlerine yansıtan sevgili Miral oldu. Özel çocuklar, çok anlamlı. Onlarla çalışmaya başladıktan sonra kendimi buldum diyebilirim. Her biri farklı bir yetenek. Henüz 11 yaşında olmasına rağmen, tasarıma olan tutkusu ve bakış açısıyla dikkatimizi çeken Miral, 9 yaşından itibaren geliştirdiği çizim becerileri ve estetik duyarlılığıyla kısa sürede öne çıkmayı başarmıştır. Geçen yıl beraber yaptığımız bir model çiziminin ardından, Miral’ın eskiz defterine çizdiğikıyafet tasarımlarıyla büyülendik. Miral, kendini bulmuştu" diye konuştu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gürbey de Küçükçekmece’de çocukların ve gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri alanlar ve imkânlar oluşturmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

15 Mayıs’a dek açık kalacak

Sergi, renkli detaylar, simler ve farklı dokularla zenginleşen çalışmaları; Hint yerel kıyafetlerinden burç temalarına, bohem tarzdan konsept koleksiyonlara kadar uzanan geniş ve ilham verici bir yelpazeyi kapsıyor. Miral’ın hayal gücünü, içsel zenginliğini ve sanata olan derin bağlılığını yansıtan sergi, 15 Mayıs’a dek GSA Performans Galerisi’nde görülebilir.