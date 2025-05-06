Afyonkarahisar’da yaşayan otizmli bireyler ve annelerinin ücretsiz diş kontrolleri yapıldı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Engelliler Platformu iş birliğinde otizmli bireyler ve annelerine yönelik anlamlı bir diş tarama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Dr. Öğr. Üyesi Kübra Karaçam’ın bilgilendirici sunumuyla başladı. Ardından otizmli çocuklar ve anneleri, uzman ekip tarafından diş taramasından geçirildi. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden oluşan Geleceğin Diş Hekimleri Kulübü üyeleri, bu özel günde anneleri unutmadı. Anneler Günü dolayısıyla otizmli çocukların annelerine çiçek takdim edilerek günleri kutlandı.

Etkinlikte konuşan Ulusal Otizm Konfederasyonu Başkanı Fatma Kilci Kavas, "Özel çocuklarımız kadar özel çocuk annelerinin sağlığı da çok önemli. Anne sağlıklı ve mutlu olursa çocuk da sağlıklı ve mutlu olur. Bu anlamda yapılan etkinliği çok anlamlı buluyorum" dedi.