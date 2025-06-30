Diyarbakır ABA Otizm Eğitim Merkezi, otizmli bireyler için geliştirdiği hareket eğitimi ve ergoterapi çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Merkez, daha önce başlattığı hareket eğitimiyle otizmli çocukların el-göz koordinasyonu, günlük yaşam becerileri ve genel gelişim alanlarında önemli ilerlemeler sağlamasına yardımcı oluyor.

Hareket eğitimi, ergoterapi uzmanlarının katkısıyla duyu bütünleme eksikliği yaşayan çocuklarda da uygulanıyor. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde otizmli bireylerde tepkisel davranışlar, bekleme süresi ve gösterim davranışlarında belirgin gelişmeler gözlemleniyor. Aynı zamanda bu çalışmalar davranış problemlerinin kontrol altına alınmasında da etkili oluyor. ABA Otizm Eğitim Merkezinin en büyük farkı ise yalnızca otizmli bireylerle çalışması. Kurumda karma eğitim yapılmıyor. Tüm eğitimciler ve alanlar sadece otizmli çocuklara hizmet veriyor. Merkezde uygulanan uygulamalı davranış analizi yöntemi, bilimsel olarak kanıtlanmış etkili bir eğitim programı olarak öne çıkıyor. Şu an merkezde 70 öğrenci bu metottan yararlanıyor. Sadece Diyarbakır’dan değil Batman, Mardin, Adıyaman gibi çevre illerden ve hatta İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerden de aileler çocuklarını bu merkezde eğitime dahil ediyor.

’’ABD’de, İngiltere’de, Japonya’da hangi eğitim uygulanıyorsa burada da aynısı uygulanıyor’’

ABA Otizm Eğitim Merkezi kurucu üyesi Yılmaz Elaldı, merkezin açılmasındaki sebebin bölgede olmayan eğitimleri verebilmek ve bu çocukları hayata kazandırmak olduğunu söyledi. Elaldı, "Bu anlamda biz bu yatırımı o yüzden yaptık ve şu anda ailelerin bize geri dönüşü, çocuklara olan faydamız çok hoşumuza gidiyor. ABD Washington’da, İngiltere Londra’da, Japonya Tokyo’da ne eğitim uygulandıysa burada da aynısı uygulanıyor. Ergoterapi ve spor terapiyi birleştirdik. Belki Diyarbakır’da olmayan bir eğitim sistemini öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın faydasına ne varsa biz buraya çocuklarımız için getiriyoruz. Bu okulumuz bir ticaret merkezi değildir, lakin bu öğretmenlerin daha iyi hizmet edebilmeleri için döngü lazım. Bunun için de minimize rakamlarla bu eğitimi vermeye çalışıyoruz. Bu işi para için değil, çocukların faydalanması için kurduk" dedi.

’’Hayalimiz bir kampüs kurmak’’

Hacıbaba Pastanelerinin gelirleriyle eğitim merkezini kurduklarını aktaran Elaladı, şu ifadeleri kullandı:

’’Yeri geldi Hacıbaba Pastaneleri yardım etti, dönen paraya karışmadık. O para ile buranın eksik materyalleri, ekipmanları alındı. Daha iyi öğretmenleri buraya getirmek için bu para buraya harcandı. Hayalimiz bir kampüs kurmak. İçinde havuzu, hayvanat bahçesi, yani çocukların aileleri dışarıdan geldiği zaman başka bir yerde masraf yapmayacağı bir şekilde kampüs düşünüyoruz. Birçok Diyarbakırlı iş insanıyla da görüştüm, herkes bir şeyler yapmak istiyor. Böyle büyük bir tesisin nasıl işleneceği, nasıl yürüyeceği ile alakalı fikirlerimiz de var. Buraya yatırımlar yapacağız. Belki kuracağımız 3-5 tane fabrikanın döngüsünü buraya bağlayıp burayı çevirebiliriz. Çünkü buranın ağır masrafları olacak. Burada yunus balıklarından tutun atlara kadar her şey olacak. Toprakla, suyla veya fabrikayla uğraşıp hayatlarını normal hale getirmek istiyoruz çocukların. Böyle bir hayalimiz var, nasip olursa inşallah yapacağız."

’’Sadece otizmli bireylere yönelik çalışıyoruz’’

ABA Otizm Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Çaçan, merkez olarak daha önce hareket eğitimine başladıklarını ve hareket eğitiminin otizimli bireylerde el, göz koordinasyon, günlük yaşam becerileri, birçok gelişim alanını etkileyecek bir spor aktivitesi olduğunu aktardı. Çaçan, "Bu anlamda ergoterapi hocamızla beraber şu an hareket eğitimini ve duyu bütünleme eksikliği olan çocuklarda bunları birleştirerek vermeye çalışıyoruz. Çok da başarılı oluyoruz. Bu tür çocuklarda tepki, göz temasında, bekleme davranışlarında çok ciddi anlamda ilerlemeler görüyoruz. Bu anlamda otizimli çocuklarımızın davranış problemleri çok fazla oluyor. Hareket eğitimi ve ergoterapi ile bu tarz çocuklarımızın davranışlarını da kontrol ediyoruz şu an. Bu açıdan otizimli çocuklar için çok büyük bir etki gösteriyor’’ diye konuştu.

Diğer kurumlardan çok farklı çalıştıklarını dile getiren Çaçan, sözlerine şöyle devam etti:

’’Öncelikle karma eğitim vermiyoruz. Sadece otizimli bireylerle çalışıyoruz. En büyük farkımız bu yani kurumumuzun bütün alanları, bütün hocaları sadece otizimli bireylerle çalışıyor. ABA Türkçesi Uygulamalı Davranış Analizi bilimselliği kanıtlanmış bir eğitim programı. ABA Otizim Eğitim Merkezi olarak da şu an kurumumuzda 70 öğrencimiz bu eğitim metodundan yararlanıyor. Yurt dışından, İngiltere’den, Almanya’dan, Fransa’dan birçok öğrencimiz buraya geliyor. Şu an şehir dışından, Batman’dan, Mardin’den, Adıyaman’dan, bölge illerden birçok öğrencimiz yine buraya gelip bu eğitimlerden yararlanmak istiyorlar."