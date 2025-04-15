Sakarya Üniversitesi’nde "Üçüncü Otizm Buluşmaları Paneli" gerçekleştirildi.

Engelsiz Yaşam ve Destek Koordinatörlüğü ile Sakarya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen panel, otizm spektrum bozukluğu konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlendi. Panelin açılışında konuşan Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, otizmli bireylerin topluma aktif katılımının önemi vurgulayarak, yalnızca bireysel değil, toplumsal düzeyde de desteklenmeleri gerektiğini ifade etti. Programda Otizm Vakfı Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Onur Kurt Alparslan, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitimi üzerine bir sunum gerçekleştirerek otizmli bireylerin çok yönlü hizmetlere ihtiyaç duyduğunu ve uygulamaların büyük kısmının bilimsel temellere dayanan Uygulamalı Davranış Analizi (UDA) yöntemi ile yürütüldüğünü belirtti.

Panelin ilk oturumunda, otizmli bireylerin eğitimi ve sosyal yaşama katılımlarına yönelik örnekler paylaşıldı ve eğitim programları, aile destekleri, gölge öğretmenlik uygulamaları ve dijital araçlarla yürütülen çalışmalar ayrıntılı olarak ele alındı. Oturum sonrasında otizmli çocukların hazırladığı görsel sanatlar sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. İkinci oturumda, otizmle ilgili tıbbi mitler ve bilimsel gerçekler karşılaştırmalı şekilde ele alındı. Uzmanlar, erken teşhisin ve zamanında özel eğitime başlanmasının önemine dikkat çekerek, yanlış bilgilere karşı toplumsal bilincin artırılması gerektiğini vurguladı. Panelin son oturumunda ise katılımcıların soruları yanıtlandı. Otizmle ilgili temel bilgiler, erken belirtiler, ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar ve destek süreçleri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Otizm konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına önemli katkı sağlayan etkinlik, katılımcılardan da yoğun ilgi gördü.