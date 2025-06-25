Ağrı’da 26 yaşındaki Ömer Özen, dedesinin Osmanlı döneminde askerde öğrendiği berberlik mesleğini üçüncü kuşak temsilcisi olarak sürdürüyor. Yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip aile mesleğini geleceğe taşımak için çaba gösteren Özen, hayalini Türkiye Kuaförler Milli Takımında yer almak olarak ifade ediyor.

Berberlik mesleği Ağrı’da yaşayan Özen ailesinde üç kuşaktır babadan oğula aktarılıyor. Ailenin ilk berberi olan Sofi Mustafa, Osmanlı döneminde askerliğini yaparken öğrendiği bu mesleği memleketine döndükten sonra sürdürüyor. Daha sonra oğlu Mahmut Özen de babasının yanında yetişerek mesleği devralıyor. Günümüzde ise Ömer Özen ve ailesinden toplam 6 kişi, Ağrı’da iki ayrı dükkânda bu mesleği icra ediyor.

"Meslek bizim için altın bilezik"

Çocuk yaşta berberlikle tanıştığını söyleyen Ömer Özen, "Mesleğe 7 yaşımda babamın yanında çırak olarak başladım. Şu anda ailemizden 6 kişi bu mesleği yapıyor. Hayatımızı bu meslekle kazanıyoruz. Mesleğin inceliklerini babamdan öğrendim. Babam her zaman ’bu meslek kolunuzdaki altın bilezik’ derdi. Ben de bu anlayışla mesleğimi büyük bir tutkuyla sürdürüyorum" dedi.

"Dördüncü kuşak yolda"

Berberlik geleneğinin ailede devam ettiğini belirten Özen, "Şu anda ailemizin üçüncü kuşağı olarak mesleği sürdürüyorum. Dedem Sofi Mustafa bu mesleği Osmanlı döneminde askerlik yaparken öğrenmiş. Babam da onun yanında yetişmiş. Şimdi ise ben sürdürüyorum. Abimin çocuklarıyla birlikte bu meslek ailemizde dördüncü kuşakta da devam edecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

"Katar’da deneyim kazandım, hedefim dünya şampiyonluğu"

Kendini geliştirmek amacıyla yurtdışına açıldığını belirten Özen, bir yıl boyunca Katar’da çalışarak uluslararası tecrübe edindiğini söyledi. Özen, "Orada çok farklı bir kültür ve deneyimle karşılaştım. Bu bana büyük katkı sağladı. Türkiye Kuaförler Milli Takımı’nda yer almak ve dünya şampiyonluğu için yarışmak en büyük hayalim. Bu nedenle sektördeki yenilikleri, organizasyonları, eğitimleri yakından takip ediyorum" dedi.

CMC-CAT Dünya Kuaförler Konfederasyonu Ağrı Temsilciliğini yapıyor

Mesleki gelişimi desteklemek adına çeşitli sorumluluklar da üstlendiğini ifade eden Özen, "CMC-CAT Dünya Kuaförler Konfederasyonu Ağrı İl Temsilcisiyim. Bu görev sayesinde sektördeki birçok önemli isimle tanışma, fikir alışverişinde bulunma imkânı buluyorum. Erkek kuaförlüğünün yanı sıra kadın kuaförlüğü de yapıyorum. İnsanların güvenini kazanmak, onlara hizmet etmek benim için çok önemli" diye konuştu.

"Berberlik Ağrı’da aile mesleği olarak sürüyor"

Ağrı’daki birçok meslektaşının da mesleği aile büyüklerinden öğrendiğine dikkat çeken Özen, "Bu şehirde berberlik mesleğini sürdüren birçok kişinin geçmişinde aile etkisi vardır. Biz de dedemizin mirasını bugünün teknolojisi ve anlayışıyla harmanlıyoruz. Mesleği severek yapmak en önemli nokta. İnsanlarla sohbet etmek, onların memnuniyetini görmek beni her zaman motive ediyor" ifadelerini kullandı.

Üç kuşaktır devam eden berberlik geleneğini yaşatma çabasıyla Ağrı’da örnek gösterilen isimler arasında yer alan Ömer Özen, gelecek nesillere mesleği sevdirmek ve uluslararası başarılar elde etmek için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.