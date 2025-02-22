UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde karla birlikte beyaz gelinliği giyen tarihi konaklar ve yapılar seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

"Kendini koruyan kent", "Osmanlı’nın parmak izi", "Korumanın başkenti" gibi unvanlarla anılan Safranbolu, kar manzaraları ile kendine hayran bırakıyor. UNESCO kenti Safranbolu’daki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Açık hava müzesini andıran tarihi ilçedeki yapıların eşsiz manzaraları dron ile görüntülendi.