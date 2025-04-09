Osmaniye’de ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ kapsamında Düziçi ilçesinde üreticilere 11 bin 500 sertifikalı zeytin fidanı dağıtıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Düziçi ilçesi Merkez Mahallesi Pazartesi Pazarı’nda düzenlenen törende 140 üreticiye 11 bin 500 sertifikalı zeytin fidanı dağıtımı gerçekleşti. Programa Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş, Aile ve Sosyal Hizmeler İl Müdürü Tolga Nacar, Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba, Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir de katıldı.

Osmaniye’nin zeytincilikte hızla yol aldığını söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, "Bugün Düziçi ilçemizde 11 bin 500 adet zeytin fidanı dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Çiftçilerimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Osmaniye’miz iklimi ve toprağıyla çok kaliteli zeytinlerin üretildiği bir yer ve zeytincilikte hızla yol alıyor. Türkiye genelinde 12’nci sıradayız ama çiftçilerimizin en güzel, en kaliteli zeytinleri üretmeye devam edeceğine ve ilerleyen zamanlarda zeytincilikte Osmaniye’mizin çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Dağıttığımız fidanların bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra da çiftçilerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.