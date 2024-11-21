Osmaniye’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonunda yabancı uyruklu A.E., tutuklandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, yabancı uyruklu A.E.’nin kentte olduğu bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüpheli, Bahçe ilçe merkezinde kaldığı adrese 19 Kasım’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., tutuklandı
Kaynak: iha