Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde tanker ile tırın çarpması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Kaza, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Düziçi Şekerdere mevkiinde meydana geldi. Akaryakıt tankeri ile tırın çarpması sonucu yangın çıktı. Tankerde başlayan yangın tıra da sıçradı. İki aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında otoyol trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Yangının söndürülmesi sonrası Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu trafiğe açılırken yangında maddi hasar meydana geldi.