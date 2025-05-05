Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken yanan tanker, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Düziçi ilçesi Osmaniye gişelerine yaklaşık 6 kilometre kala Hüseyin G. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tanker bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü tankeri kupadan ayırarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler uzun süre soğutma çalışma yaptı. Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük bir tehlikenin eşiğinden dönüldü.