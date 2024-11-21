Osmaniye’de zararlı haşerelerin üreme alanlarında ilaçlama yapıldı.

Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Amirliği ekiplerince sivrisinek, hamamböceği ve kemirgenler gibi vektörlere karşı mücadele aralıksız sürdürülüyor. Ekipler Adnan Menderes ve Yıldırım Beyazıt mahalleleri ile Musa Şahin ve Devlet Bahçeli bulvarlarındaki rögar ve mazgallarda sıvı püskürtme ve dumanlı ilaçlama çalışması yaptı. Ayrıca bölgelerdeki çöp konteynerleri de karasineklere karşı ilaçlandı. Toplum sağlığını tehdit eden zararlı haşerelere karşı mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.