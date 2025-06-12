Osmaniye Belediyesi’nce "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen defilede minik öğrencilerin atık malzemelerden tasarladığı elbiseler göz kamaştırdı. Kavanoz kapağı, çöp poşeti ve karton kullanılarak tasarlanan elbiselerle çevre duyarlılığına dikkat çekmek isteyen öğrenciler katılımcılardan da büyük alkış topladı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü organizasyonuyla Nikâh Salonu’nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri Barış Özer ve Metehan Artış tarafından bestelenen ‘Sıfır Atık ve Su’ adlı iki eser öğrencilerce seslendirildi. Ardından 23 Nisan Anaokulu öğrencileri ‘Sıfır Atık’ rap şarkısını seslendirmek için sahne aldı. Mini konserlerden sonra 23 Nisan Anaokulu ve Seher Sare Özden Anaokulu öğrencileri atık malzemelerden tasarlanan elbiseleri izleyicilerin beğenisine sundu. Defilede kavanoz kapağı, çöp poşeti ve kartonların kullanılarak tasarımları ile göz kamaştıran elbiseleri tek tek sahneleyen öğrenciler izleyicilerden de büyük alkış topladı. Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in beğenerek izlediği etkinlikte sahneye çıkan öğrencilerin mutlulukları ise gözlerinden okundu.