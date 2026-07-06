Osmaniye'de bir apartmanın 6'ncı katındaki balkonda yakılan mangaldan yükselen duman, yangın ihbarına neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaptıkları kontrollerin ardından herhangi bir olumsuzluk tespit etmeyerek bölgeden ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yedi Ocak Mahallesi'nde bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede yakılan mangaldan çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, dumanın balkonda yakılan mangaldan kaynaklandığını belirledi. Herhangi bir yangın tehlikesinin bulunmadığının anlaşılması üzerine itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, vatandaşlara özellikle apartmanlarda mangal yakılmasının oluşturabileceği riskler konusunda dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.