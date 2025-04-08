Osmaniye’de yavruları olan bir köpek her gün düzenli olarak kasap dükkanının önüne geliyor ve kasap ona bir poşet et verip gönderiyor. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Osmaniye’nin Raufbey Mahallesi Akyar Caddesi bulunan kasapta çalışan 21 yaşındaki Abdullah Polat, yolda gördüğü köpeği çağırarak yemek verdi. Bu davranıştan etkilenen köpek düzenli olarak kasap dükkanının önüne geliyor ve kasaptan poşeti alıp yavrularına götürüyor. O anları sosyal medyada hesabından paylaşan Polat, büyük beğeni topladı.

Birkaç defa köpeğe yemek verdiğini oda acıkınca dükkanın önüne geliyor diyen Abdullah Polat, "Çekirdekten beri kasaplık mesleğinin içindeyim. Ben birkaç defa bu köpeğe yemek vermiştim ondan sonra acıktıkça kendi gelmeye başladı. Müşterilerimiz de bu durumdan memnun. Müşteriler sen önce onun işini hallet diyor sonra ben yemeğini veriyorum" dedi.