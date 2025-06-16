Osmaniye’nin Kadirli ilçe belediye binasının camları, akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşlı saldırıya uğradı.

Olay, akşam saatlerinde Kadirli ilçesi Kamil Kara Bulvarı üzerindeki belediye hizmet binasında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler Kadirli Belediyesi hizmet binasına gelerek yanlarında getirdikleri taşlarla saldırıda bulundu. Saldırıda giriş kapısının camları kırıldı. Olayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sorumluların en kısa sürede adalet önünde hesap vereceklerine olan inancının tam olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, "Türkiye Cumhuriyeti Kadirli Belediyesi’nden sesleniyorum. Burada ilçe başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, Kadirli sevdalılarımız, birim müdürlerimiz, belediye başkan yardımcılarımız burada. Kadirli Belediyesi’ne ha taşla saldırılmış, ha silahla saldırılmış. Bu bizler için aynı şey. Kadirli Belediyesi hiç kimsenin tekelinde olmayan bir devlet kurumudur. Öncelikle devlet terbiyesi içerisinde Kadirli Belediyesi’nin önünde bu failler yakalanana kadar burada bekleyeceğiz. Bu failler yakalandıktan sonra da kimdir, nedir, niçin Kadirli Belediyesi’ne saldırı yapılmıştır? Bunları da teker teker öğreneceğiz. Hiç kimse Kadirli Belediyesi’ni bu şekilde rencide edemez. Burası devlet terbiyesiyle yönetilen bir kurumdur. Ben de bu kurumun başında Mustafa Mert Olcar olarak buradayım" dedi.