Osmaniye’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı. Sınav yerlerine gelen öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarını beklemeye başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Osmaniye’de üniversite hayali kuran binlerce öğrenci için bugün zorlu sınav maratonu başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı. Adayların aileleri okulun dış kapısında heyecanla beklerken, öğrencilerin zamanla yarıştığı anlar kameralara da yansıdı. Sınav görevlilerinin ve güvenliğin koordineli çalışması sayesinde son anda gelen adaylar sınav salonlarına alınmayı başardı.