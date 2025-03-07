Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Kaza Kadirli Osmaniye Kadirli yolu Karabacak Köyü civarında meydana geldi. Mustafa Kevük yönetimindeki 80 ES 577 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erkan D. yönetimindeki 80 AZZ 733 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Her iki otomobilde çarpışmanın şiddetiyle şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine Sağlık İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, Erkan D’nin kullandığı otomobilde bulunan eşi Tuğba D., çocukları M.i.D. ve E.A.D. ile Mustafa Kevük yönetimindeki 80 ES 577 plakalı otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Mahmut Kevük yaralandı.

Kazada 80 ES 577 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mahmut Kevük’ün olay yerinde hayatını kaybederken, Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralalılardan Mustafa Kevük ile Tuğba Doğan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.