Osmaniye Belediyesi tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi dolayısıyla, aile yılına özel yaz konseri düzenlendi. Osmaniye Musiki Derneği’nin destekleriyle organize edilen Belediye Korosu Yaz Konseri vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Masal Park Amfi Alanda gerçekleştirilen konsere ilgi yoğun olurken, sahneye çıkan Belediye Korosu, dinleyicilere Kürdilihicazkar ve Kürdi makamlarından seçkin eserlerin yanı sıra halkın gönlünde taht kurmuş türküleri de seslendirdi. Konser boyunca zaman zaman türkülere eşlik eden vatandaşlar, Osmaniye’nin serin yaz akşamında müzikle dolu keyifli anlar yaşadı.

Koronun şefliğini Aziz Mehmet Keskiner’in üstlendiği geceye, Erdinç Karakaya Orkestrası eşsiz sazlarıyla renk kattı. Konserin sonunda Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve eşi Ebru Çenet, koro şefi Keskiner’e çiçek takdim etti. Ayrıca 12’nci Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ve MHP Merkez İlçe Başkanı Bilal Çenet de koro üyelerine gül takdiminde bulundu.

Osmaniye’de yaz etkinliklerinin süreceğini söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Saygıdeğer konuklarımız, bugün bu güzel gök kubbenin altında, yaz sıcaklarını hissettiğimiz Osmaniye’mizin serin bir akşamında, bir tarafımızda Millet Bahçemiz, bulunduğumuz yer Masal Parkımızda, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında hep birlikteyiz. Osmaniye’mizin her biri birbirinden kıymetli sanatçıları sizlere güzel bir konser veriyor. Onları kocaman alkışlıyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum" dedi.

Konser, dinleyicilerin yoğun beğenisi ve alkışları eşliğinde sona erdi.