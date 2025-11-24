Osmangazi Belediyespor Veteran Voleybol Takımı sporcuları, Muğla'da düzenlenen Veteranlar Turnuvası'nda sergilediği performansla şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Veteranlar Turnuvası, rekabet dolu karşılaşmalarla tamamlandı. Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakada Osmangazi Belediyespor Veteran Voleybol Takımı sporcuları, rakipleri karşısında üstünlük sağladı. 32 kadın, 16 erkek takım olmak üzere toplam 450 sporcunun katılım sağladığı organizasyonda tüm maçlar boyunca etkili servis ve başarılı hücumlarla maçların kontrolünü elinde tutan Osmangazili ekip, 45+ erkekler kategorisinde zirveye çıktı.

Turnuvada sahaya çıkan Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, gelecek müsabakalarda başarılarını sürdüreceklerini vurguladı. Bunun yanı sıra sporun yaş gözetmeksizin insanları bir araya getirdiğini söyleyen Karayılan, tüm ekip arkadaşlarını yürekten kutladı.