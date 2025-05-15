Diyarbakır’da Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen oryantiring yarışmasında yarışmacılara tatlı ikramında bulundu.

Yarışma, 18 yaş üstü erkekler ve kızlar kategorisi, 16 yaş ve 18 yaş kızlar kategorisi olarak düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere madalya takdimi yapılırken, yarışmanın sponsorlarından Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmesinden yöresel Diyarbakır tatlıları da hediye edildi. Yarışma sorumlusu DÜ Eczacılık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Erdoğmuş Özgen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği kapsamında yarış düzenlediklerini söyledi. Özgen, "Yarışmada 18 yaş üstü erkekler ve kızlar kategorisi, 16 yaş ve 18 yaş kızlar kategorisi olarak düzenlendi. Dereceye giren öğrencilerimize madalyaları ve ödülleri verildi. Oryantiring kulübü olarak bu tarz etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Dereceye giren Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2. sınıf öğrencisi Canan Uca, oryantiring yarışmasına katıldığını ve iyi bir derece aldığını söyledi. Otomotiv Teknolojisi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ahmet Karaman ise, yarışmada ikinci olduğunu söyledi. Karaman, "Her gün sabah uyandığımda koşuyorum, yürüyorum. Bu tür organizasyonların olması tabii ki biz öğrenciler açısından çok güzel şeyler. Böyle organizasyonların olmasını daha çok umuyoruz, daha çok istiyoruz. Öğrencilerin daha çok katkı sağlamasını istiyoruz. Yani çok güzel bir etkinlikti, tekrardan emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Sponsorumuz Sıtkı Usta’ya da buradan çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Sponsor Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecilerinden Mehmet Altunbay, böyle güzel bir etkinliğe sponsor oldukları için mutlu olduklarını ve böyle etkinliklere destek vereceklerini ifade etti.