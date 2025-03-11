Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kültür Takvimi çerçevesinde Orhan Gazi Kültür Merkezi’nde oruç-takva ilişkisi, orucun Allah katındaki kerameti ve sırları anlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri, Ramazan ayının maneviyatını yansıtan birbirinden değerli programlarla devam ediyor. Son olarak Orhangazi Kültür Merkezi’nde düzenlenen Oruç-Takva ilişkisi konulu konferansın konuğu Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde dekanlık yapan Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz oldu. Oruç, takva ve Allah’a yakınlaşma kavramlarından bahseden Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Bizden istenen, sadır olan ibadetlerimizin de ruhumuzun ve bedenimizin birlikteliği gibi ruh ve bedenin birleştiği bir ortamdır. Özellikle bizim bildiğimiz İslam’ın 5 temel şartı benzeri diğer ibadetlere bakacak olursak hepsinde ruh ve beden birlikteliğini görüyoruz. Günlük hayatımızda en çok namazla karşı karşıyayız. Namazın 12 farzı vardır. Sadece 1 tanesi ruhumuza, kalbimize ve maneviyatımıza yöneliktir. O da niyet, yani ihlas ve huşu diye tanımlayabileceğimiz bir özelliktir. Niyet, ihlas ve huşu ile tamamlandığı zaman müminler feraha ermişlerdir. Onlar namazlarını huşu ile kılanlardır" dedi.

"Takva Allah’a yakınlaşma arzusudur"

Prof. Dr. Yılmaz, "Orucun da maddi, bedeni ve ruhi bir tarafı vardır. Maddi tarafı bedenle alakalı olan yemekten içmekten kesilmek yani oruç yasaklarından uzak kalmaktır. Orucu oruç yapan ve oruçtan elde edilmesi gereken neticeyi ifade eden hüküm şöyle belirtiliyor. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılınmıştır. Umulur ki siz de bu sayede takvaya erişirsiniz. Orucun aç kalmakla ve oruç yasaklarından uzak kalmakla hedeflediği nihai nokta takva duygusu yani Allah’a yakınlaşma arzusudur. Kalbimizi dünyadan, masivadan ve Allah’ın dışındaki şeylerden arındırma işidir" diye konuştu.