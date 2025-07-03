Somali açıklarında yürüttüğü 9 aylık sismik araştırma görevini tamamlayan yerli ve milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis Gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti. Oruç Reis Filyos Limanı’na demirleyecek. Geminin boğazdan geçtiği anlar dron ile görüntülendi.

Doğu Afrika ülkesi Somali’nin 3 ayrı deniz blokunda toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis gemisi, 6 Haziran’da görevini tamamladıktan sonra yurda dönüş yolculuğuna geçti. 15 Haziran’da Mogadişu Limanı’ndan ayrılan gemi, Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz’e ulaştı. Bu sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’na giriş yapan Oruç Reis’in geçişine Zağanos Paşa ve Sancar destek gemileri ile Ataman takip gemisinin yanı sıra Türk Donanması’na bağlı TCG Giresun ve TCG Göksu fırkateynleri ile TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi askeri lojistik destek gemisi eşlik ediyor. Oruç Reis Gemisi’nin İstanbul Boğazı’ndan geçişi dron ile görüntülendi.

Filyos Limanı’na demirleyecek

Oruç Reis’in 4 Temmuz’da Zonguldak’taki Filyos Limanı’na ulaşarak burada bakım ve onarıma alınması bekleniyor. Gemi, gerekli çalışmaların ardından yeni görevine hazır hale getirilecek.