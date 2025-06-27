Yunusemre Belediyesi’nin işletmesinde bulunan Ortaköy Mesire Alanı’ndaki süs havuzu, tabanında meydana gelen su sızıntısı sebebiyle tadilata alındı. Yunusemre Belediyesi şirketlerinden MAYEP Genel Müdürü İlhan Düzenli, havuzun en kısa sürede yenilenen yüzüyle hizmete sunulacağını açıkladı.

Yunusemre Belediyesi’nin sorumluluğunda olan Ortaköy Mesire Alanı’ndaki süs havuzunda yaşanan teknik aksaklık nedeniyle havuz geçici olarak kullanıma kapatıldı. Kamuoyunda sosyal medya platformlarında "Ortaköy Yunuspark Göleti’nin son hali" başlığıyla yayılan görüntülerle ilgili açıklamada bulunan MAYEP Genel Müdürü İlhan Düzenli, tadilat çalışmalarının başladığını belirtti.

"Tabanında su sızıntısı yaşandı"

MAYEP Genel Müdürü Düzenli, yaşanan teknik arızaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Mesire Alanı’mızdaki büyük süs havuzunun tabanında su sızıntısı olduğunu tespit ettik. Bu sızıntı sebebiyle büyük bir arızanın meydana geldiğini gözlemledik. Vatandaşlarımızın zarar görmemesi ve arızanın daha fazla büyümemesi için havuzumuzu kullanıma kapatarak tadilat çalışmalarına başladık. Amacımız, hem bu sorunu ortadan kaldırmak hem de havuzu daha modern ve çevre dostu bir hale getirerek halkımızın hizmetine sunmaktır."

"Daha modern ve çevre dostu olacak"

Tadilat ve bakım çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Düzenli, süs havuzunu sese duyarlı su sistemiyle daha modern hale getireceklerini ve kullanım ömrünü artıracaklarını ifade etti. "Havuzun çevre dostu bir altyapıya kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak, Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban’ın talimatları doğrultusunda önceliğimiz halkımızın güvenliği ve kamu kaynaklarının verimli kullanımıdır," dedi.

Düzenli, bu süreçte gösterdikleri anlayış ve sabır için vatandaşlara teşekkür ederek tadilatın en kısa sürede tamamlanacağını ve havuzun yeniden hizmete açılacağını belirtti.