Trabzon’da çevre bilinci ve duyarlılığını artırmak amacıyla çeşitli projeler yürüten Ortahisar Belediyesi ‘Sıfır Atık’ eğitimi düzenledi, eğitimde sıfır atık temsilcileri belirlendi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası, Trabzon Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü, Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. yetkilileri ve çalışanları katıldı.

Projeyle ilgili bilgi veren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ezgi Kazan, Ortahisar Belediyesi binasında kurulan ve yüzde 95 oranında başarıya ulaşan Sıfır Atık Sisteminin, diğer kurumlarda da kurulmaya başlandığını belirterek, "Sıfır atık temsilcileriyle kurduğumuz ve başarıya ulaştırdığımız bu sistemi, diğer kurumlarda da kurarak hem atıkların kaynağında ayrıştırılmasını hem de atıkları kayıt altına alarak, ne kadar atık oluştuğunu ölçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca ambalaj atıklarının karıştırılarak değil, kaynağında ayrıştırılarak toplanmasını sağlayacağız. Belirlenen sıfır atık temsilcilerine her ay düzenli eğitim verecek ve toplanan atıkları kayıt altına alacağız. Ortahisar Belediyesi’nde gösterdiğimiz başarının aynısını, diğer kurumlarda da göstereceğimize inanıyorum" dedi.

Kazan, sıfır atık sisteminin Trabzon Ticaret Borsasının ardından Ortahisar Kaymakamlığı’nda da kurulacağını ifade etti.