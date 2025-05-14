Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı’nı makamında ağırlayarak Avrupa Şampiyonası öncesi moral verdi. Başkan Genç, şampiyonada birinci olacaklarına inandığını ifade ederek, "Birinci olacaklarına inanıyoruz ancak sonuç ne olursa olsun onlar bizim gururumuz" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı sporcuları ve teknik heyetini makamında ağırladı. Daha önce Dünya Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak ikincilik elde eden milli takım, şimdi gözünü 15-21 Haziran tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’na dikti. Ziyarette konuşan Milli Takım Başantrenörü Ufuk Bulut, sporcuların gösterdiği azme dikkat çekerek, "Uzun yıllar boyunca bu bireylerin bir şey başaramayacağı düşünülüyordu. Oysa biz onların neler yapabildiğini dünyaya gösterdik. Dünya ikincisi olduk. Elbette başarı önemli ama daha önemlisi onların sporla iç içe, aktif ve sosyal bir hayat yaşamaları. Şimdi hedefimiz Avrupa şampiyonluğu" dedi.

Dezavantajlı bireylerin toplumdaki yerinin güçlenmesine vurgu yapan Başkan Genç, "Her zaman yanınızdayız, desteğe hazırız. Ne kadar büyük başarılar elde ettiklerini görüyoruz. Trabzon olarak dezavantajlı bireylerimize özel bir hassasiyet gösteriyoruz. Onlar bizim için çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ‘özürlü’ kavramı ‘engelli’ olarak değişti. Biz daha da ötesine geçerek ‘özel birey’ ifadesini benimsedik. Bu bir zihniyet dönüşümüdür. Bu alanda çok iyi yerlere geldik. Emeğiniz gerçekten takdire şayan. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Avrupa Şampiyonası’nda birinci olacaklarına inanıyoruz ancak sonuç ne olursa olsun onlar bizim gururumuz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin en renkli anlarından biri ise Rizeli milli sporcu Eren Akcanca’ya özel olarak hazırlanan, isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye edilmesi oldu. Fanatik bir Trabzonspor taraftarı olan Eren’in yaşadığı mutluluk salona neşe kattı.