Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alandan şehre inen karacayı köpeklerin saldırısından belediye çalışanları kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan ilçe merkezine inen karacayı gören sokak köpekleri kovalamaya başladı. Korkup bir evin bahçesine sığınan karacayı gören Kemalpaşa belediye çalışanları, karacayı alıp belediye tamirhanesine götürdüler. Bir müddet burada koruma altına aldıkları karaca, daha sonra Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kemalpaşa Belediyesinde şoför olarak çalışan Deniz Karahan, "Tamirhanede çalışma sırasında bir karacanın koştuğunu gördüm. Arkasında köpekler koşuyordu. Ben de karacayı kurtarıp belediye tamirhanesine getirdim, güvenliğini sağladım. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bilgi verdik, onlar da gelip koruma altına aldılar" ifadelerini kullandı.