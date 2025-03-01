Aydın’ın Söke ilçesinde farklı bölgelerden öğrencileri bir araya getirerek kültürel etkileşimi ve dayanışmayı artırmayı hedefleyen "Kültürler Buluşuyor" projesi hayata geçirildi. Aydın-Söke, Ankara-Yenimahalle ve Sivas-Divriği’nin yer aldığı "Kültürler Buluşuyor" Projesi kapsamında faaliyetler 2 Ocak 2025 tarihinde başlarken, 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.

Proje kapsamında Aydın-Söke, Ankara-Yenimahalle ve Sivas-Divriği’den öğrenci ve öğretmenler, düzenlenecek etkinliklerle bir yıl boyunca birbirlerinin kültürlerini yakından tanıma fırsatı bulacak. Söke’de projenin koordinatör okulları Söke Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Söke Anadolu Lisesi olarak belirlenirken, Söke Kaymakamlığı, Söke Belediyesi, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Söke Remzi Zeytinoğlu Derneği de projeye destek veren başlıca paydaşlar arasında yer alıyor.

"Farklılıklarımız, bizi zayıflatan değil, güçlendiren bir zenginliktir" ilkesiyle hayata geçirilen proje, öğrencilerin kültürel çeşitliliği deneyimlemelerine katkı sağlayacak. Öğrenciler, farklı bölgelerin müzikleriyle dans edecek, birbirlerinin hikayelerinde kendilerini bulacak, aynı filmi yorumlayacak, birbirlerine mektup yazacak. Proje Söke ile birlikte, Ankara Yenimahalle ve Sivas Divriği ilçelerinde de eş zamanlı olarak yürütülüyor.

İlk buluşma Söke’de olacak

İnternet üzerinden uzaktan buluşmaların yanında belirlenen tarihlerde öğretmen ve öğrenciler proje dahilindeki kentlerde bir araya gelecek. İlk buluşma 10-15 Nisan 2025 tarihlerinde Söke’de olacak, öğretmen ve öğrenciler Söke’ye gelecek. Yapılacak gezi ve etkinliklerle Aydın’ın Söke ilçesini yakından tanıma fırsatı bulacak. 4-7 Mayıs 2025 tarihlerinde Sivas Divriği, 16-20 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara’da buluşma gerçekleşecek.