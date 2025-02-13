Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda cesedi gömülü halde bulunan şahsın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan Murat Yüzak (49), 5 Şubat tarihinde evinden ayrıldı ancak geri dönmedi. Yüzak’a ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Ayrıca aile, Yüzak’ın fotoğraflarını kayıp ilanı olarak Gebze ve çevresindeki işlek noktalarda duvarlara astı. Yapılan çalışmalar sonucu Yüzak’ın Gebze’deki ormanlık alanda cesedi gömülü halde bulundu. Yürütülen soruşturmada, Murat Yüzak’ın son görüştüğü kişiler incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda R.G. ve M.A. isimli kişiler gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.A. savcılıktan serbest kalırken, R.G. tutuklandı.