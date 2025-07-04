İzmir’i etkileyen orman yangınlarının hava kirliliğini tetikleyebileceğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Çiftdoğan, "Yangın dumanı, soluduğumuz havayı kirleterek özellikle solunum yolu hastalıkları olan bireyler için risk oluşturuyor. Mümkünse bugünlerde İzmir’de yangın alanı ve çevresindeyseniz dışarı çıkmayın. Özellikle risk grubundaysanız, dumanın yoğun olduğu saatlerde kapalı alanlarda kalın. Kapı ve pencereleri kapalı tutun" uyarısında bulundu.

Son günlerde İzmir’in birçok bölgesinde meydana gelen orman yangınları herkesi derinden etkiledi. Alevlerin yok ettiği yeşil alanlar, sadece ekolojik kayıplara değil, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına da yol açıyor. Yangın dumanı, soluduğumuz havayı kirleterek özellikle solunum yolu hastalıkları olan bireyler için risk oluşturuyor. Medical Park İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Çiftdoğan, yangınlarda neden olan hava kirliliği hakkında uyarılarda bulundu.

"Öksürük, boğazda yanma ve nefes darlığı gibi belirtiler göz ardı edilmemeli"

Uzm. Dr. Çiftdoğan, yangın sonrası kişilerde görülebilen bazı sağlık şikâyetlerini, öksürük, boğazda yanma, nefes darlığı, gözlerde sulanma ve kaşıntı, göğüs sıkışması, baş ağrısı, halsizlik ve kalp çarpıntısı şeklinde sıraladı. Çiftdoğan, "Bu belirtiler kısa süreli maruziyetlerde dahi görülebilirken, uzun süreli duman etkisine maruz kalan bireylerde daha ciddi tablolar gelişebilir" dedi.

Hava kirliliğinden korunmak için öneriler

Yangın kaynaklı hava kirliliğinden korunmak için neler yapılması gerektiğini anlatan Uzm. Dr. Çiftdoğan, "Mümkünse dışarı çıkmayın. Özellikle risk grubundaysanız, dumanın yoğun olduğu saatlerde kapalı alanlarda kalın. Kapı ve pencereleri kapalı tutun. Maske kullanın. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa, N95 veya benzeri partikül filtreli maskeler kullanın. Bol sıvı tüketin. Dumanın toksik etkilerine karşı vücudunuzu destekleyin. İlaçlarınızı düzenli kullanın. Kronik solunum hastalığınız varsa, doktorunuzun önerdiği tedaviye uyun. Şikâyetleriniz artarsa bir sağlık kuruluşuna başvurun" diye konuştu.

"Yangınların yol açtığı hava kirliliğinin etkileri kalıcı olabilir"

Uzm. Dr. Çiftdoğan, "Unutmayalım; hava, sağlığımızın en temel kaynağıdır. Yangınların yol açtığı hava kirliliği geçici gibi görünse de etkileri kalıcı olabilir. Bu nedenle bireysel tedbirlerin yanı sıra, çevre bilincinin artması ve ormanların korunması da büyük önem taşıyor" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.