Sakarya’nın Akyazı ve Hendek ilçeleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan ve hava ile karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.

11 Eylül tarihinde Akyazı ve Hendek ilçeleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Dumanların yükseldiği bölgede yapılan havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. İkinci gününde de soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına ilişkin inceleme devam ediyor.