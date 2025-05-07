Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü’nde orman yangınlarına hazırlık amacıyla düzenlenen tatbikatta senaryo gereği anız yangınıyla başlayan afet tüm yönleriyle canlandırıldı. Tatbikata Isparta, Burdur ve Antalya illerinden AFAD, UMKE ve Orman Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Isparta’nın Sütçüler ilçesi Çandır köyü mevkiinde orman yangınlarına karşı hazırlık amacıyla düzenlenen tatbikat gerçeği aratmadı. Senaryo gereği Şahinkaya mevkiinde anız yakılmasıyla başladığı varsayılan yangın, rüzgârın etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarını tehdit etti. AFAD Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta, yangına müdahale, tahliye, arama kurtarma ve altyapı çalışmaları birebir uygulandı.

Tatbikat 324 personel ve 80 araç ile gerçekleştirildi

Sabah saat 10.00’da başlayan tatbikata Isparta, Burdur ve Antalya’dan gelen toplam 324 personel ve 80 araçla müdahale edildi. 35 hektarlık alanda gerçekleştirilen tatbikatta yangın söndürme, tahliye, yol açma, altyapı onarımı, iaşe-barınma, enkaz kaldırma, zarar ve hasar tespiti, defin ve kimliklendirme gibi birçok hizmet koordinasyon içinde başarıyla yürütüldü.

Tatbikat gerçeği aratmadı

Tatbikat kapsamında 1 ev ve 1 okul tahliye edilirken, 3 ev az hasar gördü, 1 konut ise tamamen yıkıldı. Yangından toplam 93 vatandaşın etkilendiği senaryoda, 4 kişi ambulansla sahra çadırına sevk edilirken, 1 kişi hayatını kaybetmiş gibi canlandırıldı. Etkilenen 40 vatandaş için 8 çadır kurularak barınma ve iaşe hizmeti sağlandı. Ayrıca, tatbikatta görev alan personel ve etkilenen vatandaşlardan oluşan toplam 500 kişiye yemek dağıtımı yapıldı. Öte yandan, yangın sırasında evinden tahliye edilen bir vatandaş da senaryo gereği yaşadığı panik ve korkuyu canlandırarak o anların adeta birebir yaşanmasını sağladı.

"Senaryo kapsamında kamp planımız devrede"

Tatbikatı yerinde takip eden Isparta Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural yaptığı açıklamada, "Bugün Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeyiz. AFAD Başkanlığımız tarafından düzenlenen orman yangınlarıyla mücadele tatbikatını gerçekleştiriyoruz. Sabah 08.47 itibariyle ilk ihbarın alınmasıyla Orman Müdürlüğümüz ekipleri olaya müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının büyümesi ve çevre alanlara sıçraması senaryosu kapsamında sayın valimizin başkanlığında kamp planımız devreye alındı" dedi.

"Nasıl hareket etmesi gerektiğini sahada tecrübe ettik"

Tatbikatta Isparta, Burdur ve Antalya’dan gelen AFAD, UMKE ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahada aktif rol aldığını vurgulayan Vural, "İki ev ve bir okul tahliye edildi, öğrenciler ve vatandaşlar güvenli alanlara taşındı. Ayrıca senaryo kapsamında ulaşım, elektrik gibi altyapı sorunlarını da canlandırarak gerçek bir afet durumunda kurumlarımızın koordinasyon içinde nasıl hareket etmesi gerektiğini sahada tecrübe ettik" diye konuştu.

Vural, Sütçüler’in yaklaşık 800 bin hektarlık ormanlık alana sahip olduğunu ve bu nedenle yangın riskinin her zaman var olduğunu belirterek, doğayı korumak adına yapılan önleyici çalışmaların önemine değindi. Tatbikata katkı sunan tüm personele teşekkür etti.